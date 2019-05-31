Посадовців "Укрзалізниці" затримали на хабарі у 270 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Двох посадовців філії "Укрзалізниці" затримали на хабарі у розмірі 270 тис. грн. Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, передає УНН.
"Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно зі співробітниками ГУ БКОЗ СБ України за сприяння Департаменту безпеки ПАТ "Українська залізниця" затримано на одержанні хабара заступника начальника Філії "Центр сервісного забезпечення" ПАТ "Укрзалізниця" та начальника відділу вказаної Філії", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що вищевказані посадовці за попередньою змовою вимагали від представника суб’єкту господарювання 270 тис. гривень хабара за укладення договору відповідального зберігання.
Повідомляється, що зловмисників затримали "на гарячому" після передачі всієї суми хабара.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцям про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відсторонив викритого на хабарі голову РДА.