Должностных лиц предприятия космического агентства разоблачили на взяточничестве

"Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении вымогательства неправомерной выгоды разоблачен начальник управления транспортно-складской логистики и инженер-технолог одного из предприятий Государственного космического агентства Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Херсонской области задержали таможенника, который брал взятку в российских рублях

Установлено, что указанные должностные лица с целью незаконного обогащения требовали от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 14 тыс. грн ежемесячно за осуществление влияния на принятие решения руководством государственного предприятия о заключении договора хранения и обеспечения сохранности имущества предпринимателя на территории государственного предприятия.

Всего злоумышленники успели получить взятку на общую сумму 42 тыс. грн.

Сейчас военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона начальник управления транспортно-складской логистики задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и планируется сообщение ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейский за взятку обещал помочь автоугонщику

Кроме того, готовится ходатайство в суд об избрании обоим подозреваемым меры пресечения, наложение ареста на изъятое имущество, назначение соответствующих экспертиз.

Досудебное расследование продолжается.