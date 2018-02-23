Посадовців підприємства космічного агентства викрито на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону посадових осіб одного з підприємств Державного космічного агентства України викрито на хабарництві. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону, передає УНН.
“Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо вимагання неправомірної вигоди викрито начальника управління транспортно-складської логістики та інженера-технолога одного з підприємств Державного космічного агентства України в Дніпропетровській області”, — йдеться у повідомленні.
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Установлено, що вказані посадовці з метою незаконного збагачення вимагали від підприємця неправомірну вигоду у сумі 14 тис. грн щомісячно за здійснення впливу на прийняття рішення керівництвом державного підприємства про укладення договору зберігання та забезпечення зберігання майна підприємця на території державного підприємства.
Усього зловмисники встигли одержати хабара на загальну суму 42 тис грн.
Наразі військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону начальника управління транспортно-складської логістики затримано в порядку ст. 208 КПК України та планується повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.
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Крім того, готується клопотання до суду про обрання обом підозрюваним запобіжних заходів, накладення арешту на вилучене майно, призначення відповідних експертиз.
Досудове розслідування триває.