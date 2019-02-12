Чиновники не задекларировали более 8 млрд грн - НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что должностные лица отметили в декларациях недостоверные сведения на сумму более 8 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
В течение 2017-2018 гг. НАПК выявило 99 случаев декларирования недостоверных сведений, 5 случаев незаконного обогащения и еще 169 случаев умышленного непредставления деклараций. Обоснованные выводы представлены НАБУ, полиции и прокуратуре.
Также НАПК направило в суд админпротоколы по 22 случаям декларирования недостоверных сведений, 179 случаям несвоевременного представления деклараций и 155 случаям нарушения порядка уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Ранее УНН сообщал, что НАПК начало онлайн-курс по правильному заполнению деклараций "Декларируй честно!"