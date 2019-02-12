Посадовці не задекларували понад 8 млрд грн - НАЗК

Протягом 2017-2018 рр. НАЗК виявило 99 випадків декларування недостовірних відомостей, 5 випадків незаконного збагачення і ще 169 випадків умисного неподання декларацій. Обгрунтовані висновки подано до НАБУ, поліції та прокуратури.

Також НАЗК направили до суду адмінпротоколи щодо 22 випадків декларування недостовірних відомостей, 179 випадків несвоєчасного подання декларацій та 155 випадків порушення порядку повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Раніше УНН повідомляв, що НАЗК розпочало онлайн-курс із правильного заповнення декларацій "Декларуй доброчесно!"