Посадовці не задекларували понад 8 млрд грн - НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що посадовці зазначили у деклараціях недостовірні відомості на суму понад 8 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.
Протягом 2017-2018 рр. НАЗК виявило 99 випадків декларування недостовірних відомостей, 5 випадків незаконного збагачення і ще 169 випадків умисного неподання декларацій. Обгрунтовані висновки подано до НАБУ, поліції та прокуратури.
Також НАЗК направили до суду адмінпротоколи щодо 22 випадків декларування недостовірних відомостей, 179 випадків несвоєчасного подання декларацій та 155 випадків порушення порядку повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
Раніше УНН повідомляв, що НАЗК розпочало онлайн-курс із правильного заповнення декларацій "Декларуй доброчесно!"