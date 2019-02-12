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НАЗК навчатиме правильно заповнювати е-декларації

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало онлайн-курс із правильного заповнення декларацій "Декларуй доброчесно!". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

Антикорупціонери закликають суб'єктів декларування, в яких виникли складнощі під час заповнення і подання електронної декларації, долучитись до курсу, створеного за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.

Зареєстровані слухачі отримають покрокову інструкцію із заповнення декларації та практичні поради, які зроблять процес декларування простішим, а також зможуть задати запитання на форумі та отримати відповіді від автора курсу.

Слухачі, які повністю пройдуть курс, отримають сертифікат.

Як повідомляв УНН, НАЗК розпочало повну перевірку декларацій високопосадовців

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо службових осіб апарату Верховної Ради за неправомірне виділення народним депутатам компенсації на житло

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