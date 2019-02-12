НАПК научит правильно заполнять э-декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции начало онлайн-курс по правильному заполнению деклараций "Декларируй честно!". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Антикоррупционеры призывают субъектов декларирования, у которых возникли сложности при заполнении и подаче электронной декларации, приобщиться к курсу, созданному при поддержке Программы развития ООН в Украине.
Зарегистрированные слушатели получат пошаговую инструкцию по заполнению декларации и практические советы, которые сделают процесс декларирования проще, а также смогут задать вопрос на форуме и получить ответы от автора курса.
Слушатели, которые полностью пройдут курс, получат сертификат.
Как сообщал УНН, НАПК начало полную проверку деклараций чиновников.
Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении должностных лиц аппарата Верховной Рады за неправомерное выделение народным депутатам компенсации на жилье.