Чиновник исполнительной службы Николаевской области брал "откаты" с премий подчиненных

"Досудебным расследованием установлено, что руководитель отдела государственной исполнительной службы по согласованию документов о премировании подчиненных ежемесячно требовал неправомерную выгоду в размере 20% от общей суммы премии", - говорится в сообщении.

Задержанному планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (вымогательство неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 520 000 гривен для одного из руководителей исполкома горсовета г. Украинка Киевской области, задержанного накануне по подозрению в вымогательстве взятки 30 тыс. долларов (790 тыс. гривен).