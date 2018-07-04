Посадовець виконавчої служби Миколаївщини брав "відкати" з премій підлеглих
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону Південного регіону на вимаганні неправомірної вигоди викрито начальника Вознесенського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
"Досудовим розслідуванням установлено, що керівник відділу державної виконавчої служби за погодження документів про преміювання підлеглих щомісячно вимагав неправомірну вигоду в розмірі 20% від загальної суми премії", - йдеться у повідомленні.
Затриманому планується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (вимагання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України, та готується клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, Шевченківський райсуд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 520 тисяч гривень для одного з керівників виконкому міськради м. Українка Київської області, затриманого напередодні за підозрою у вимаганні хабара 30 тисяч доларів (790 тисяч гривень).