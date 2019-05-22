Чиновник Укравтодора будет отвечать за самоназначенные премии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Бывшего чиновника Укравтодора признали виновным в совершении многочисленных преступлений, связанных с коррупцией и привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
"Судом привлечено к административной ответственности за совершение многочисленных преступлений, связанных с коррупцией, бывшего исполняющего обязанности директора Учебного центра по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров (г. Белая Церковь) Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор)", - говорится в сообщении.
Бывшего чиновника признали виновным в том, что в период с мая 2016 по апрель 2017 года, он не сообщил в Укравтодор о наличии реального конфликта интересов и принимал решения в условиях реального конфликта интересов об установлении себе доплат и надбавок.
Как сообщал УНН, чиновника КГГА будут судить за коррупцию.