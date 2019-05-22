Посадовець Укравтодору відповідатиме за самопризначені премії

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Колишнього посадовця Укравтодору визнано винним у вчинені численних правопорушень, пов’язаних з корупцією і притягнуто до адміністративної відповідальності. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.

"Судом притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення численних правопорушень, пов’язаних з корупцією, колишнього виконуючого обов’язків директора Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів (м. Біла Церква) Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор)", - йдеться у повідомленні.

Колишнього посадовця визнано винним у тому, що в період з травня 2016 року по квітень 2017 року, він не повідомив Укравтодор про наявність реального конфлікту інтересів та приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів про встановлення собі доплат і надбавок.

Як повідомляв УНН, посадовця КМДА судитимуть за корупцію.

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