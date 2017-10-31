Порядок под Радой будут охранять в обычном режиме - полиция

"Было принято решение изменить режим несения службы для патрулей, которые обеспечивают охрану порядка на этой акции. Кроме этого, мы провели встречи с активистами палаточного городка и организатором, который предоставлял заявку в КГГА, их предупредили об изменении режима несения службы", - сказал Корищенко.

Он также отметил, что правоохранители звонили к народным депутатам, которые являются фронтменами этой акции, но они не изъявили желания встретиться.

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"Я подчеркиваю: акция - малочисленная, поэтому держать крупные силы полиции и НГУ здесь нецелесообразно, они нужны в других местах Киева для обеспечения безопасности и раскрытия преступлений. Здесь же, под Верховной Радой Украины, остаются наряды патрульной полиции, пешие патрули в Мариинском парке и прилегающей территории, а также военнослужащие для охраны административного здания", - отметил Крищенко.

Как сообщал УНН, сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился уменьшить количество охраны вокруг здания ВР.