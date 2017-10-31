Порядок під Радою охоронятимуть у звичайному режимі - поліція

"Було прийняте рішення змінити режим несення служби для патрулів, які забезпечують охорону порядку на цій акції. Крім цього, ми провели зустрічі з активістами наметового містечка та організатором, який надавав заявку у КМДА, їх попередили про зміну режиму несення служби", - сказав Крищенко.

Він також зауважив, що правоохоронці телефонували до народних депутатів, які є фронтменами цієї акції, але вони не виявили бажання зустрітися.

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"Я наголошую: акція - малочисельна, тож тримати великі сили поліції та НГУ тут недоцільно, вони потрібні в інших місцях Києва для забезпечення безпеки та розкриття злочинів. Тут же, під Верховною Радою України, залишаються наряди патрульної поліції, піші патрулі у Маріїнському парку та прилеглій території, а також військовослужбовці для охорони адміністративної будівлі", - зазначив Крищенко.

Як повідомляв УНН, сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпорядився зменшити кількість охорони навколо будівлі ВР.