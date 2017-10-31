Порядок під Радою охоронятимуть у звичайному режимі - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Відсьогодні співробітники правоохоронних органів надалі здійснюватимуть охорону правопорядку навколо Верховної Ради в звичайному режимі через нечисельність учасників акції протесту. Як повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м. Києві, про це заявив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, передає УНН.
"Було прийняте рішення змінити режим несення служби для патрулів, які забезпечують охорону порядку на цій акції. Крім цього, ми провели зустрічі з активістами наметового містечка та організатором, який надавав заявку у КМДА, їх попередили про зміну режиму несення служби", - сказав Крищенко.
Він також зауважив, що правоохоронці телефонували до народних депутатів, які є фронтменами цієї акції, але вони не виявили бажання зустрітися.
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"Я наголошую: акція - малочисельна, тож тримати великі сили поліції та НГУ тут недоцільно, вони потрібні в інших місцях Києва для забезпечення безпеки та розкриття злочинів. Тут же, під Верховною Радою України, залишаються наряди патрульної поліції, піші патрулі у Маріїнському парку та прилеглій території, а також військовослужбовці для охорони адміністративної будівлі", - зазначив Крищенко.
Як повідомляв УНН, сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпорядився зменшити кількість охорони навколо будівлі ВР.