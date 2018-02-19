Нарушение конвенции ООН по морскому праву: Украину в арбитраже против РФ будет представлять Зеркаль

"Интересы Украины должны надлежащим образом быть защищены в Международном Суде ООН", - подчеркнул Глава государства и подписал распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде о нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Согласно этому документу, как отмечается, защищать интересы нашей страны будет заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Сегодня - очередной этап. Мы подготовили распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении Арбитражным трибуналом Конвенции ООН по морскому праву по абсолютно четкой позиции защиты интересов Украины в связи с нарушением Российской Федерацией суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе", - подчеркнул Президент.

При этом он сообщил, что экономическим интересам Украины нанесен серьезный ущерб, в частности ведется добыча полезных ископаемых, вызываются существенные негативные экологические, инфраструктурные, транспортные последствия строительством Керченского моста без разрешения государства Украина.

Президент отдельно подчеркнул, что "речь не идет о рассмотрении вопроса украинского суверенитета над Крымом": "Этот вопрос тверд, безоговорочен и никто его под сомнение не ставит. Речь идет о том, что мы должны защищать на каждом направлении экономические интересы украинского государства, но и частных инвесторов, чья собственность в Крыму была конфискована".

Напомним, Украина намерена 19 февраля подать меморандум в рамках иска в Международный трибунал ООН по морскому праву о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство против РФ в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.