Порушення конвенції ООН з морського права: Україну в арбітражі проти РФ представлятиме Зеркаль

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження щодо представництва України в розгляді питання в Міжнародному арбітражному суді щодо порушення Конвенції ООН з морського права 1982 року, відповідно до якого інтереси України в арбітражі в Гаазі представлятиме заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації Президента.