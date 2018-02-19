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Порушення конвенції ООН з морського права: Україну в арбітражі проти РФ представлятиме Зеркаль

Порушення конвенції ООН з морського права: Україну в арбітражі проти РФ представлятиме Зеркаль

Київ • УНН

 • 5670 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження щодо представництва України в розгляді питання в Міжнародному арбітражному суді щодо порушення Конвенції ООН з морського права 1982 року, відповідно до якого інтереси України в арбітражі в Гаазі представлятиме заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації Президента.

“Інтереси України мають належним чином бути захищені в Міжнародному Суді Організації Об’єднаних Націй”, — підкреслив Глава держави та підписав Розпорядження щодо представництва України в розгляді питання в Міжнародному арбітражному суді щодо порушення Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Відповідно до цього документа, як зазначається, захищати інтереси нашої країни буде заступник Міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

“Сьогодні — черговий етап. Ми підготували розпорядження про представництво України в розгляді Арбітражним Трибуналом Конвенції ООН з морського права по абсолютно чіткій позиції захисту інтересів України у зв’язку з порушення Російською Федерацією суверенних прав України в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці”, — наголосив Президент.

При цьому він повідомив, що економічним інтересам України завдано серйозної шкоди, зокрема ведеться незаконний видобуток корисних копалин, спричиняються суттєві негативні екологічні, інфраструктурні, транспортні наслідки будівництвом Керченського мосту без дозволу держави Україна.

Президент окремо підкреслив, що “не йдеться про розгляд питання українського суверенітету над Кримом”: “Це питання тверде, беззастережне і ніхто його під сумнів не ставить. Мова йде про те, що ми маємо захищати на кожному напрямку економічні інтереси Української держави, а й приватних інвесторів, чия власність в Криму була конфіскована”.

Нагадаємо, Україна збирається 19 лютого подати меморандум у рамках позову до Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права.

У вересні 2016 року Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму морських зонах в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

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