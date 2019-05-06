Португальцы получили письмо с полной раскладкой по Мораесу сразу после матча - Записоцкий
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Федерация футбола Португалии получила информацию о деталях натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса сразу после матча. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации Футбола Украины Юрий Записоцкий, передает УНН со ссылкой на tribuna.ua
"Это не наши догадки, это прямо указано в португальском протесте, что сразу после матча они получили письмо, детали и адрес которого они не разглашают, где, условно говоря, была полная раскладка по Мораесу, с деталями его паспорта футболиста, его выездов-въездов в Украину.
И исходя из этой информации, они формулировали свой протест", - сказал он.
Напомним, что Жуниор Мораес получил украинское гражданство и сыграл в двух матчах отбора на Евро-2020 в составе сборной Украины против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После этого в УЕФА от федераций двух стран - соперников Украины поступили жалобы якобы на неправомерную натурализацию бразильца.
По словам журналиста Сергея Болотникова, информация о натурализации Жуниора Мораеса могла быть отправлена федерациям футбола Португалии и Люксембурга людьми братьев Игоря и Григория Суркисов.
"Очень подозрительно выглядит тот факт, что португальские журналисты, люксембургская пресса накопали такие детали о Мораесе. Уже была информация, что они получили анонимное письмо от кого-то. Но у меня есть информация, не подтвержденная, от моих источников, что это со стороны людей братьев Суркисов подлили масла в огонь", - рассказал он.
Суркисы пошли на это, чтобы очернить имидж действующего президента ФФУ Андрея Павелко и его команды, предположил Болотников.