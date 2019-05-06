Португальці отримали лист з повною розкладкою щодо Мораеса відразу після матчу - Запісоцький

"Це не наші здогадки, це прямо вказано в португальському протесті, що відразу після матчу вони отримали лист, деталі та адресу якого вони не розголошують, де, умовно кажучи, була повна розкладка щодо Мораеса, з деталями його паспорта футболіста, його виїздів-в'їздів в Україну.

І, виходячи з цієї інформації, вони формулювали свій протест", - сказав він.

Нагадаємо, що Жуніор Мораес отримав українське громадянство і зіграв у двох матчах відбору на Євро-2020 в складі збірної України проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1). Після цього в УЄФА від федерацій двох країн - суперників України надійшли скарги нібито на неправомірну натуралізацію бразильця.

За словами журналіста Сергія Болотникова, інформація про натуралізацію Жуніора Мораеса могла бути відправлена федераціям футболу Португалії та Люксембургу людьми братів Ігоря та Григорія Суркісів.

"Дуже підозріло виглядає той факт, що португальські журналісти, люксембурзька преса накопали такі деталі про Мораеса. Вже була інформація, що вони отримали анонімний лист від когось. Але у мене є інформація, не підтверджена, від моїх джерел, що це з боку людей братів Суркісів підлили масла у вогонь", - розповів він.

Суркіси пішли на це, щоб очорнити імідж діючого президента ФФУ Андрія Павелка та його команди, припустив Болотников.