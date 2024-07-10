Португальская помощь Украине составит более 220 миллионов евро в этом году. Столько же будет выделено и в следующем, 2025-м году. Об этом заявил премьер-министр Португалии Луис Монтенегро перед саммитом НАТО, пишет JN, передает УНН.

Только в этом году, по нашим оценкам, мы сможем достичь суммы поддержки в размере более 220 миллионов евро, которая будет повторена в следующем году, все указано в рамках того, что будет окончательным соглашением, которое сейчас будет установлено на этом саммите - сказал Монтенегро.

Выступая перед журналистами, премьер-министр Португалии также подтвердил свое обязательство, взятое в конце июня, представить на саммите план Португалии по достижению инвестиций в безопасность и оборону в размере 2% от ее ВВП к 2029 году.

По его словам, в рамках усилий союзников по НАТО по инвестированию в безопасность и оборону "большой финансовый вклад также включен в эту международную коалицию по военной, гуманитарной, политической и экономической поддержке Украины".

Напомним

28 мая Украина и Португалия подписали соглашение по безопасности.