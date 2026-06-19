Португалия и Словакия предложили Румынии помощь в защите от дронов
Киев • УНН
Португалия и Словакия предложили Румынии поддержку в сфере противодействия беспилотникам. Президент Румынии Никушор Дан сообщил об этом в Брюсселе.
Португалия и Словакия предложили Румынии поддержку в сфере противодействия беспилотникам. Об этом в четверг в Брюсселе сообщил президент Румынии Никушор Дан, передает УНН со ссылкой на Digi24.
Детали
По словам румынского лидера, предложения прозвучали во время обсуждений с союзниками по усилению безопасности воздушного пространства страны.
Португалия и Словакия стали еще двумя государствами, которые выразили готовность помочь Румынии укрепить защиту от дроновых угроз.
Никушор Дан не уточнил, о каких именно формах поддержки идет речь, однако подчеркнул, что вопрос противодействия беспилотникам остается одним из приоритетов для румынских властей на фоне ситуации с безопасностью в регионе.
Румыния попросила НАТО усилить защиту Черного моря после инцидентов с дронами11.06.26, 00:37 • 3640 просмотров