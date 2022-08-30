Португалия готова принимать на лечение и реабилитацию больше раненых украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Португалия готова принимать на лечение и реабилитацию травм войны еще большее количество раненых украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения по итогам разговора министров здравоохранения Украины и Португалии Виктора Ляшко и Марты Темидо, информирует УНН.
Детали
В ходе общения главы Минздрава договорились о дальнейшем сотрудничестве по медицинской эвакуации и реабилитации украинских пациентов с минно-взрывными травмами, а также о возможности экспертной помощи в сфере психологической и нейрореабилитации между португальскими и украинскими медиками.
Глава Минздрава Португалии подтвердила готовность их системы здравоохранения к дальнейшему увеличению количества украинцев, которые смогут получать необходимое лечение в медицинских учреждениях Португалии.
Виктор Ляшко выразил благодарность правительству Португалии за системную поддержку медицинской сферы Украины, в частности, гуманитарной помощи в виде лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования.
Дополнение
В соседней Чехии проходят лечение двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, получивших ранения в ходе полномасштабной войны против рф. Курс реабилитации пациенты проходят на курорте Даркив, на востоке страны.
Латвия возобновляет программу реабилитации раненых украинских военных.