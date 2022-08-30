Португалія готова приймати на лікування та реабілітацію більше поранених українців

Деталі



Під час спілкування глави МОЗ домовилися про подальшу співпрацю у напрямку медичної евакуації та реабілітації українських пацієнтів з мінно-вибуховими травмами, а також про можливість експертної допомоги у сфері психологічної та нейрореабілітації між португальськими та українськими медиками.

Так, очільниця МОЗ Португалії підтвердила готовність їхньої системи охорони здоров'я до подальшого збільшення кількості українців, які матимуть змогу отримувати необхідне лікування у медичних закладах Португалії.

Віктор Ляшко висловив подяку уряду Португалії за системну підтримку медичної сфери України, зокрема гуманітарної допомоги у вигляді лікарських препаратів, медичних виробів та обладнання.

Доповнення

У сусідній Чехії проходять лікування двоє військовослужбовців Збройних сил України, які отримали поранення в ході повномасштабної війни проти рф. Курс реабілітації пацієнти проходять на курорті Дарків, на сході країни.

Латвія відновлює програму реабілітації поранених українських військових.