До Чехії прибули на лікування 2 українських військовослужбовця
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У сусідній Чехії проходять лікування двоє військовослужбовців Збройних сил України, які отримали поранення в ході повномасштабної війни проти рф. Курс реабілітації пацієнти проходять на курорті Дарків, на сході країни. Про це повідомляє чеське агентство, інформує УНН.
Деталі
За словами менеджерки курорту Ленки Кротки, поранені проведуть у санаторії щонайменше місяць. Поступово туди надходитимуть інші українські військовослужбовці.
Як зазначається, транспортування та лікування службовців ЗСУ забезпечує та організує фонд Regi Base, який займається допомогою пораненим солдатам, поліцейським та пожежникам протягом 11 років.
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«У минулому ми вже лікували солдатів із Грузії. У 2018 року у нас були українські солдати з Донбасу», - повідомила вона.
Прессекретар Мирослав Слані уточнив, що санаторій не має лімітів на кількість українських військовослужбовців, це питання знаходиться в компетенції фонду, який організовує лікування. Відомо, що Україна домовилася про відправку до Чехії ще п’ятьох поранених.
Доповнення
16 серпня група дітей з онкологією відбула на спеціалізоване лікування до Італії. Це стало можливим завдяки медичним «конвоям життя», що є унікальною практикою для світової медичної спільноти.