В Чехию прибыли на лечение 2 украинских военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В соседней Чехии проходят лечение двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, получившие ранения в ходе полномасштабной войны против россии. Курс реабилитации пациенты проходят на курорте Дарков, на востоке страны. Об этом сообщает чешское агентство, информирует УНН.
Детали
По словам менеджера курорта Ленки Кротки, раненые проведут в санатории минимум месяц. Постепенно будут туда поступать другие украинские военнослужащие.
Как отмечается, транспортировку и лечение служащих ВСУ обеспечивает и организует фонд Regi Base, который занимается помощью раненым солдатам, полицейским и пожарным в течение 11 лет.
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«В прошлом мы уже лечили солдат из Грузии. В 2018 году у нас были украинские солдаты из Донбасса», – сообщила она.
Пресс-секретарь Мирослав Сланы уточнил, что санаторий не имеет лимитов на количество украинских военнослужащих, этот вопрос находится в компетенции фонда, организующего лечение. Известно, что Украина договорилась об отправке в Чехию еще пятерых раненых.
Дополнение
16 августа группа детей с онкологией отбыла на специализированное лечение в Италию. Это стало возможным благодаря медицинским «конвоям жизни», что является уникальной практикой для мирового медицинского сообщества.