В Чехию прибыли на лечение 2 украинских военнослужащих

Детали

По словам менеджера курорта Ленки Кротки, раненые проведут в санатории минимум месяц. Постепенно будут туда поступать другие украинские военнослужащие.

Как отмечается, транспортировку и лечение служащих ВСУ обеспечивает и организует фонд Regi Base, который занимается помощью раненым солдатам, полицейским и пожарным в течение 11 лет.

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«В прошлом мы уже лечили солдат из Грузии. В 2018 году у нас были украинские солдаты из Донбасса», – сообщила она.

Пресс-секретарь Мирослав Сланы уточнил, что санаторий не имеет лимитов на количество украинских военнослужащих, этот вопрос находится в компетенции фонда, организующего лечение. Известно, что Украина договорилась об отправке в Чехию еще пятерых раненых.

Дополнение

16 августа группа детей с онкологией отбыла на специализированное лечение в Италию. Это стало возможным благодаря медицинским «конвоям жизни», что является уникальной практикой для мирового медицинского сообщества.