Латвія відновлює програму реабілітації поранених українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Латвія відновлює програму реабілітації поранених українських військових. Про це повідомило МЗС країни, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що 12 військовослужбовців, які отримали поранення при захисті України, розпочнуть тритижневий курс лікування у Національному реабілітаційному центрі "Вайварі".
Доповнення
Як інформував УНН, найближчого місяця в Латвії планується розпочати процес реабілітації українських військових та цивільних, які постраждали внаслідок війни. За місяць планується надати допомогу чотирьом десяткам людей.