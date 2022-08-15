Латвия возобновляет программу реабилитации раненых украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Латвия возобновляет программу реабилитации раненых украинских военных. Об этом сообщил МИД страны, передает УНН.
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Сообщается, что 12 военнослужащих, получивших ранения при защите Украины, начнут трехнедельный курс лечения в Национальном реабилитационном центре "Вайваре".
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Как информировал УНН, в ближайший месяц в Латвии планируется начать процесс реабилитации украинских военных и гражданских, пострадавших в результате войны. Через месяц планируется оказать помощь четырем десяткам человек.