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"Порту" - "Шахтер": где смотреть решающий матч группового этапа Лиги Чемпионов, кто фаворит букмекеров

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 05:17  •  21554 просмотра

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Сегодня Донецкий "Шахтер" встречается с "Порту" в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов. Украинской команде необходима победа для выхода в плей-офф. Игра состоится на стадионе "Драгау" в Порту и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Сегодня, 13 декабря, "Шахтер" сыграет заключительный матч Лиги Чемпионов УЕФА 2023/24. Соперником украинской команды будет португальский "Порту", пишет УНН.

Стадион, судейская бригада, трансляция

Матч состоится в Порту на стадионе "Драгау". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Его даст главный арбитр из Румынии Иштван Ковач. Обслуживать матч ему будут помогать соотечественники: судьи на линиях - Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене, четвертый арбитр - Марцел Бирсан. Арбитр VAR - итальянец Массимилиано Иррати.

Прямая трансляция матча в Украине на платформе MEGOGO.

Ситуация в группе Н

Первое место в группе Н занимает испанская "Барселона" - 12 очков, на втором месте "Порту" - 9 очков, на третьем месте "Шахтер" - тоже 9 очков, на четвертом месте бельгийской "Антверпен, который не набрал ни одного очка.

Для того, чтобы добыть одну из двух путевок в плей-офф Лиги Чемпионов, "Шахтеру" необходимо обязательно выигрывать. В случае ничьей дальше дальше пройдет "Порту" за счет того, что в первом матче португальцы обыграли "Шахтер" со счетом 3:1.

В любом случае еще после предыдущего тура "Шахтер" гарантировал себе еврокубковую весну в виде плей-офф Лиги Европы.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры считают португальскую команду: ставки на победу "Порту" принимаются с коэффициентом - 1,54, на победу "Шахтера" - 7,00, на ничью - 4,80.

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Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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"Порту" - "Шахтар": де дивитися вирішальний матч групового етапу Ліги Чемпіонів, хто фаворит букмекерів
"Porto vs Shakhtar: where to watch the decisive match of the Champions League group stage, who is the bookmakers' favorite
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"Порту" - "Шахтер": где смотреть решающий матч группового этапа Лиги Чемпионов, кто фаворит букмекеров

Сегодня Донецкий "Шахтер" встречается с "Порту" в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов. Украинской команде необходима победа для выхода в плей-офф. Игра состоится на стадионе "Драгау" в Порту и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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