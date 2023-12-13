"Порту" - "Шахтер": где смотреть решающий матч группового этапа Лиги Чемпионов, кто фаворит букмекеров
Киев • УНН
Сегодня Донецкий "Шахтер" встречается с "Порту" в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов. Украинской команде необходима победа для выхода в плей-офф. Игра состоится на стадионе "Драгау" в Порту и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Сегодня, 13 декабря, "Шахтер" сыграет заключительный матч Лиги Чемпионов УЕФА 2023/24. Соперником украинской команды будет португальский "Порту", пишет УНН.
Стадион, судейская бригада, трансляция
Матч состоится в Порту на стадионе "Драгау". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Его даст главный арбитр из Румынии Иштван Ковач. Обслуживать матч ему будут помогать соотечественники: судьи на линиях - Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене, четвертый арбитр - Марцел Бирсан. Арбитр VAR - итальянец Массимилиано Иррати.
Прямая трансляция матча в Украине на платформе MEGOGO.
Ситуация в группе Н
Первое место в группе Н занимает испанская "Барселона" - 12 очков, на втором месте "Порту" - 9 очков, на третьем месте "Шахтер" - тоже 9 очков, на четвертом месте бельгийской "Антверпен, который не набрал ни одного очка.
Для того, чтобы добыть одну из двух путевок в плей-офф Лиги Чемпионов, "Шахтеру" необходимо обязательно выигрывать. В случае ничьей дальше дальше пройдет "Порту" за счет того, что в первом матче португальцы обыграли "Шахтер" со счетом 3:1.
В любом случае еще после предыдущего тура "Шахтер" гарантировал себе еврокубковую весну в виде плей-офф Лиги Европы.
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры считают португальскую команду: ставки на победу "Порту" принимаются с коэффициентом - 1,54, на победу "Шахтера" - 7,00, на ничью - 4,80.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европейские футбольные клубы нарушили санкции, осуществив более 30 трансферов с российскими командами
"Порту" - "Шахтер": где смотреть решающий матч группового этапа Лиги Чемпионов, кто фаворит букмекеров
Сегодня Донецкий "Шахтер" встречается с "Порту" в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов. Украинской команде необходима победа для выхода в плей-офф. Игра состоится на стадионе "Драгау" в Порту и начнется в 22:00 по киевскому времени.
В Германии группу "рейхсбюргеров" обвинили в планировании насильственного переворота
В основном это соратники Генриха XIII, принца Ройсса, номинального главы "рейхсбюргеров" из аристократической семьи. Прокуроры обвинили 27 человек в планировании свержения демократической политической системы Германии.
13 декабря: Международный день скрипки, День "выберите друга-паталогоанатома"
Международный день скрипки отмечается в честь популярности этого инструмента со времен Ренессанса, а первая современная скрипка, которую создал Андреа Амати, датируется серединой 16-го века.
Мьянма обогнала Афганистан как лидер по производству опия
Мьянма опередила Афганистан как крупнейший в мире производитель опиума, увеличив производство на 36% до 1080 тонн в условиях гражданской войны, тогда как производство в Афганистане упало до 330 тонн после запрета талибов.
В начале 2024 года: Стефанчук рассказал, когда ВР рассмотрит законопроект о запрете УПЦ МП во втором чтении
Вместе с тем председатель ВР выразил убеждение, что в сессионном зале найдется достаточно голосов для поддержки законопроекта.
Главу Sports Illustrated уволили через несколько недель после скандала с ИИ
Росс Левинсон был уволен с должности генерального директора The Arena Group, владельца Sports Illustrated, на фоне скандала вокруг статей, сгенерированных искусственным интеллектом.
Украина может ввести налог на сверхприбыль во время войны
Как указано в документы, чтобы устранить негативное влияние на поведение налогоплательщиков и повысить стабильность частного сектора, будут обсуждены принципы налогообложения сверхприбылей компаний.
Позволят привлечь дополнительные ресурсы на восстановление Украины: правительство приняло важные решения
Кабинет министров Украины одобрил меры по привлечению 4,5 млн евро грантов на ремонт жилья от МБРР и Международной ассоциации развития, а также дополнительные инициативы по оказанию помощи, которые сейчас реализуются. Премьер-министр Шмыгаль отметил продолжающуюся международную поддержку усилий по восстановлению.
Пожар в доме, загоревшемся после ракетного удара, локализован
Ракетный обстрел в Днепровском районе Киева вызвал пожар в поврежденном доме, в результате чего многие люди получили ранения, преимущественно от осколков стекла. Пожар на 7-м этаже был локализован, а 11 взрослых и 4 детей эвакуированы.
Количество пострадавших в результате ракетной атаки по столице возросло до 12 человек
В результате ракетного обстрела Киева пострадали 12 человек, пятеро из которых госпитализированы, а семерым оказали помощь на месте, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.