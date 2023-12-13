"Порту" - "Шахтер": где смотреть решающий матч группового этапа Лиги Чемпионов, кто фаворит букмекеров

Сегодня, 13 декабря, "Шахтер" сыграет заключительный матч Лиги Чемпионов УЕФА 2023/24. Соперником украинской команды будет португальский "Порту", пишет УНН.

Стадион, судейская бригада, трансляция

Матч состоится в Порту на стадионе "Драгау". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Его даст главный арбитр из Румынии Иштван Ковач. Обслуживать матч ему будут помогать соотечественники: судьи на линиях - Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене, четвертый арбитр - Марцел Бирсан. Арбитр VAR - итальянец Массимилиано Иррати.

Прямая трансляция матча в Украине на платформе MEGOGO.

Ситуация в группе Н

Первое место в группе Н занимает испанская "Барселона" - 12 очков, на втором месте "Порту" - 9 очков, на третьем месте "Шахтер" - тоже 9 очков, на четвертом месте бельгийской "Антверпен, который не набрал ни одного очка.

Для того, чтобы добыть одну из двух путевок в плей-офф Лиги Чемпионов, "Шахтеру" необходимо обязательно выигрывать. В случае ничьей дальше дальше пройдет "Порту" за счет того, что в первом матче португальцы обыграли "Шахтер" со счетом 3:1.

В любом случае еще после предыдущего тура "Шахтер" гарантировал себе еврокубковую весну в виде плей-офф Лиги Европы.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры считают португальскую команду: ставки на победу "Порту" принимаются с коэффициентом - 1,54, на победу "Шахтера" - 7,00, на ничью - 4,80.

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