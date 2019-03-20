Порт в Белгород-Днестровском первым в Украине получил утверждены границы территории
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет министров Украины утвердил решение об определении границ территории Белгород-Днестровского морского порта. Принятие решения будет способствовать нормированию отношений субъектов хозяйствования, являющихся собственниками (пользователями) земельных участков, и администрацией порта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины
Премьер-министр Украины подписал утвержденное правительством решение об определении границ территории Белгород-Днестровского морского порта. Комментируя это событие, руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс сообщил, что работа по определению границ территорий морских портов Украины продолжается с начала реформы портовой отрасли в 2013 году. И только сейчас АМПУ удалось сделать первый очень важный шаг - утвердить границы территории первого из тринадцати портов. Принятия соответствующих решений по всем портам создаст условия для правовой определенности осуществления хозяйственной деятельности компаний, работающих в морских портах Украины, и окажет положительное влияние на развитие всей морской отрасли государства.
По его словам, этот шаг имеет принципиальное значение для реализации последующих этапов реформы портовой отрасли, в частности внедрение в области европейской модели порт-лендлорд.
Отметим, что согласно Закону "О морских портах Украины" морские терминалы и стивидорные компании, зарегистрированные в портах, имеющих дело с учетом четко определенных границ территорий и акваторий морских портов. Границы акватории всех портов были определены еще в 2013 году. А вот работа по разграничению территорий портов продолжается уже почти 6 лет.
Напомним, ранее сообщал УНН, что с начала 2019 года морские порты Украины увеличили перевалку грузов на 12,5%.