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Порт у Білгород-Дністровському першим в Україні отримав затверджені межі території

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив рішення про визначення меж території Білгород-Дністровського морського порту. Прийняття рішення сприятиме унормуванню відносин суб’єктів господарювання, що є власниками (користувачами) земельних ділянок, та адміністрацією порту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації морських портів України

Порт у Білгород-Дністровському першим в Україні отримав затверджені межі території

Прем'єр-міністр України підписав затверджене урядом рішення про визначення меж території Білгород-Дністровського морського порту. Коментуючи цю подію, керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс повідомив, що робота по визначенню меж територій морських портів України триває від початку реформи портової галузі у 2013 році. І лише зараз АМПУ вдалося зробити перший дуже важливий крок - затвердити межі території першого з тринадцяти портів. Прийняття відповідних рішень по усім портам створить умови для правової визначеності здійснення господарської діяльності компаній, що працюють у морських портах України, та матиме позитивний вплив на розвиток всієї морської галузі держави.

За його словами, цей крок має принципове значення для реалізації подальших етапів реформи портової галузі, зокрема впровадження у галузі європейської моделі порт-лендлорд.

Зазначимо, що відповідно до Закону "Про морські порти України" морські термінали та стивідорні компанії, що зареєстровані у портах, мають працювати з урахуванням чітко визначених меж територій та акваторій морських портів. Межі акваторій усіх портів були визначені ще у 2013 році. А ось робота з розмежування територій портів триває вже майже 6 років.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що з початку 2019у року морські порти України збільшили перевалку вантажів на 12,5%.

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