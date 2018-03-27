Порошенко уволил двух членов НКРЭКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил двух членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - Викторию Морозову и Вадима Таратуна, передает УНН со ссылкой на представительство Президента.
"Уволить Таратуна Вадима Сергеевича с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в связи с окончанием срока, на который он назначен", - говорится в указе № 81.
"Уволить Морозову Викторию Ивановну с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в связи с окончанием срока, на который она назначена", - говорится в указе № 80.
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Состав НКРЭКУ включает семь членов вместе с главой регулятора, после увольнения Таратуна и Морозовой комиссия потеряла кворум.
НКРЭКУ государственный коллегиальный орган, целью деятельности которого является государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. Образованный Президентом Украины 27 августа 2014 года.