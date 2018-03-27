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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 27890 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 56382 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 94615 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106737 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115167 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120988 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132281 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146726 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Порошенко уволил двух членов НКРЭКУ

Порошенко уволил двух членов НКРЭКУ

Киев  •  УНН

 • 15345 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил двух членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - Викторию Морозову и Вадима Таратуна, передает УНН со ссылкой на представительство Президента.

"Уволить Таратуна Вадима Сергеевича с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в связи с окончанием срока, на который он назначен", - говорится в указе № 81.

"Уволить Морозову Викторию Ивановну с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в связи с окончанием срока, на который она назначена", - говорится в указе № 80.

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Состав НКРЭКУ включает семь членов вместе с главой регулятора, после увольнения Таратуна и Морозовой комиссия потеряла кворум.

НКРЭКУ государственный коллегиальный орган, целью деятельности которого является государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. Образованный Президентом Украины 27 августа 2014 года.

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