Порошенко звільнив двох членів НКРЕКП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив двох членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), - Вікторію Морозову і Вадима Таратуна, передає УНН з посиланням на представництво Президента.
“Звільнити Таратуна Вадима Сергійовича з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у зв’язку із закінченням строку, на який його призначено,” — йдеться в указі № 81.
“Звільнити Морозову Вікторію Іванівну з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у зв’язку із закінченням строку, на який її призначено,” — йдеться в указі № 80.
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Склад НКРЕКП включає семеро членів, разом з головою регулятора, після звільнення Таратуна і Морозової комісія втратила кворум.
НКРЕКП державний колегіальний орган, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Утворений Президентом України 27 серпня 2014 року.