Порошенко встретился с епископами УПЦ в США
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко принял епископов Украинской православной церкви в США (Константинопольский патриархат). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.
"Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с епископами Украинской православной церкви в США (Константинопольский патриархат) - первоиерархом УПЦ в США митрополитом Иерапольским Антонием и управляющим Западной епархией УПЦ в США архиепископом Памфильським Даниилом", - сообщили в АП.
Глава государства выразил слова благодарности американцам украинского происхождения за духовную и моральную поддержку процесса предоставления автокефалии ПЦУ и лично поблагодарил митрополита Антония и архиепископа Даниила "за их поддержку и помощь в процессе создания независимой православной украинской церкви". Глава государства также поблагодарил Вселенского Патриарха за его усилия в предоставлении Томоса для Украины.
"Жизнь продемонстрировала, что это решение требовало веры в Господа нашего, большой любви к Украине и украинскому народу, которую продемонстрировал Его Святейшество. И мы можем сказать о том, что это требовало и высокого мужества и смелости, которую многие в России просто не ожидали", - сказал Президент.
Митрополит Иерапольский Антоний отметил, что процесс обретения независимости Украинской православной церкви был проведен Святым Духом. "Мы верили, но не ожидали, что это так скоро произойдет. Но Слава Богу, что Вы стояли и принимали первенство в этом процессе с апреля прошлого года с визита в Царьград... Это невероятноеи важнейшее событие в истории украинской нации", - сказал митрополит Антоний.
Митрополит Антоний отметил важность сохранения стабильности в Украине. "Мы только в начале очень сложного процесса. И если люди смогут идти за Вами, за Вашими взглядами и Вашим терпением, они пройдут этот сложный процесс", - сказал священнослужитель.
Напомним, митрополит Епифаний встретился с иерархами УПЦ в США и УПЦ в Канаде.