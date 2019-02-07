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Порошенко зустрівся з єпископами УПЦ в США

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко прийняв єпископів Української православної церкви в США (Константинопольського патріархату). Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.

"Президент України Петро Порошенко провів зустріч з єпископами Української православної церкви в США (Константинопольського патріархату) - першоієрархом УПЦ в США митрополитом Ієрапольським Антонієм та керуючим Західною єпархією УПЦ в США архієпископом Памфільським Даниїлом", - повідомили в АП.

Глава держави висловив слова подяки американцям українського походження за духовну та моральну підтримку процесу надання автокефалії ПЦУ та особисто подякував митрополиту Антонію та архієпископу Даниїлу "за їх підтримку і допомогу в процесі творення незалежної православної української церкви". Глава держави також подякував Вселенському Патріарху за його зусилля в наданні Томосу для України.

"Життя продемонструвало, що це рішення потребувало великої віри в Господа нашого, великої любові до України і українського народу, яку продемонстрував Його Всесвятість. І ми можемо сказати про те, що це потребувало і високої мужності і сміливості, яку багато хто в Росії просто не очікував", - сказав Президент.

Митрополит Ієрапольський Антоній зазначив, що процес здобуття незалежності Української православної церкви був проведений Святим Духом. "Ми вірили, але не сподівалися, що це так скоро відбудеться. Але Слава Богу, що Ви стояли і брали першість в цьому процесі від квітня минулого року з візиту до Царгороду... Це є неймовірна і найважливіша подія в історії української нації", - сказав митрополит Антоній.

Митрополит Антоній наголосив на важливості збереження стабільності в Україні. "Ми лише на початку дуже складного процесу. І якщо люди зможуть йти за Вами, за Вашими поглядами і Вашим терпінням, вони пройдуть цей складний процес", - сказав священнослужитель.

Нагадаємо, митрополит Епіфаній зустрівся із ієрархами УПЦ в США та УПЦ в Канаді.

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