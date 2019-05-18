Порошенко - Зеленскому: создайте условия, чтобы к 2023 году Украина подала заявку в ЕС

"... создайте все условия, чтобы к 2023 году Украина отвечала критериям членства в Европейском Союзе и имела возможность подать заявку для полноправного членства украинского государства в Европейском Союзе и подписать План действий относительно членства Украины в НАТО", - сказал Петр Порошенко.

По его словам, "это абсолютно четкая программа, которую Украина способна выполнить".

Он также отметил, что неотъемлемой частью евроатлантической стратегии является политика безопасности сотрудничество, курс в НАТО.

"Несколько дней назад я встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и четко еще раз задекларировано - двери НАТО открыты для нашего государства и в 2023 году мы сможем получить План действий по членству в Альянсе. И уже в декабре этого года на саммите НАТО в Лондоне мы сможем официально проинформировать страны-члены НАТО о том, что мы настаиваем на ПДЧ и твердо намерены присоединиться к этому оборонного военно-политического союза", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Как всегда в истории, мы имеем большие возможности, но это и время больших испытаний. Но только тот побеждает, кто видит перед собой совершенно четкую европейскую цель. Желаю всем нам силы. Я благодарю каждого из вас за ту поддержку, которую я ощущал в течение пяти лет в европейском движении нашего государства. Без вашей поддержки ничего не было. Я благодарю наших партнеров за большие достижения, которые сегодня получает Украин", - резюмировал глава государства.

Напомним, Порошенко призвал ЕС в июне усилить санкции против РФ.