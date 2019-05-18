Порошенко - Зеленському: створіть умови, щоб до 2023 року Україна подала заявку в ЄС

"...створіть всі умови, щоб до 2023 року Україна відповідала критеріям членства в Європейському Союзі і мала можливість подати заявку до повноправного членства Української держави в Європейському Союзі та підписати План дій щодо членства України в НАТО”, — сказав Петро Порошенко.

За його словами, “це є абсолютно чітка програма, яку Україна здатна виконати”.

Він також зазначив, що невід’ємною частиною євроатлантичної стратегії є безпекова співпраця, курс до НАТО. “Декілька днів тому я зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і чітко ще раз задекларовано — двері НАТО відкриті для нашої держави і в 2023 році ми зможемо отримати План дій щодо членства в Альянсі. І вже в грудні цього року на саміті НАТО в Лондоні ми зможемо офіційно поінформувати країни-члени НАТО про те, що ми наполягаємо на ПДЧ і маємо твердий намір приєднатися до цього оборонного військово-політичного союзу”, — наголосив Петро Порошенко.

“Як завжди в історії, ми маємо великі можливості, але це і час великих випробувань. Але тільки той перемагає, хто бачить перед собою абсолютно чітку європейську мету. Бажаю всім нам сили. Я дякую кожному з вас за ту підтримку, яку я відчував протягом п’яти років у європейському русі нашої держави. Без вашої підтримки нічого не було б. Я дякую нашим партнерам за великі здобутки, які сьогодні отримує Україна”, — резюмував Глава держави.

Нагадаємо, Порошенко закликав ЄС у червні посилити санкції проти РФ.