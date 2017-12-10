Порошенко заявил, что ВВП Украины растет уже шестой квартал подряд
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украиины Петр Порошенко заявляет, что отечественный ВВП растет уже шестой квартал подряд. Об этом Порошенко написал в своем микроблоге в Ttwitter, передает УНН.
"Уже шесть кварталов подряд в Украине растет ВВП. И за счет экономических достижений страны мы повышаем социальные стандарты жизни, которые почувствует каждый украинец", - написал Порошенко.
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Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла законопроект о Государственном бюджете Украины на 2018 с дефицитом в 2,4% ВВП.