Порошенко заявил, что ВВП Украины растет уже шестой квартал подряд

"Уже шесть кварталов подряд в Украине растет ВВП. И за счет экономических достижений страны мы повышаем социальные стандарты жизни, которые почувствует каждый украинец", - написал Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВВП Украины в третьем квартале вырос на 2,1%

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла законопроект о Государственном бюджете Украины на 2018 с дефицитом в 2,4% ВВП.