Порошенко заявив, що ВВП України зростає вже шостий квартал поспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент Україіни Петро Порошенко заявляє, що вітчизняний ВВП зростає вже шостий квартал поспіль. Про це Порошенко написав у своєму мікроблозі у Ttwitter, передає УНН.
“Вже шість кварталів поспіль в Україні зростає ВВП. І за рахунок економічних досягнень країни ми підвищуємо соціальні стандарти життя, які відчує кожен українець”, — написав Порошенко.
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Як повідомляв УНН, Верховна Рада України ухвалила законопроект про Державний бюджет України на 2018 рік з дефіцитом у 2,4% ВВП.