Порошенко заявил, что голосование за Антикоррупционный суд "желательно" уже завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает быстрого принятия в первом чтении, а желательно - уже завтра, законопроекта об Антикоррупционном суде. Об этом он заявил во время пресс-конференции "Вызовы - 2018", передает УНН.
"Доволен, что вчера народные депутаты смогли-таки проголосовать за включение в повестку дня моего законопроекта об Антикоррупционном суде. Ожидаю его быстрого принятия в первом чтении, желательно - уже завтра", - отметил П.Порошенко.
Напомним, ВР включила в повестку дня законопроект об Антикоррупционном суде.
Также напомним, профильный комитет рекомендовал ВР принять закон об Антикоррупционном суде в редакции Президента.
Принятие законопроекта об Антикоррупционном суде требовал от Украины МВФ.