Порошенко заявил, что голосование за Антикоррупционный суд "желательно" уже завтра

"Доволен, что вчера народные депутаты смогли-таки проголосовать за включение в повестку дня моего законопроекта об Антикоррупционном суде. Ожидаю его быстрого принятия в первом чтении, желательно - уже завтра", - отметил П.Порошенко.

Напомним, ВР включила в повестку дня законопроект об Антикоррупционном суде.

Также напомним, профильный комитет рекомендовал ВР принять закон об Антикоррупционном суде в редакции Президента.

Принятие законопроекта об Антикоррупционном суде требовал от Украины МВФ.