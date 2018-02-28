Порошенко заявив, що голосування за Антикорупційний суд "бажане" вже завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що очікує швидкого ухвалення у першому читанні, а бажано – вже завтра, законопроекту про Антикорупційний суд. Про це він заявив під час прес-конференції "Виклики - 2018", передає УНН.
"Задоволений, що вчора народні депутати спромоглися-таки проголосувати за включення до порядку денного мого законопроекту про Антикорупційний суд. Очікую його швидкого ухвалення у першому читанні, бажано – вже завтра", - зазначив П.Порошенко.
Нагадаємо, ВР включила до порядку денного законопроект про Антикорупційний суд.
Також нагадаємо, профільний комітет рекомендував ВР ухвалити закон про Антикорупційний суд у редакції Президента.
Ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд вимагав від України МВФ.