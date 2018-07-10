Порошенко заявил о необходимости участия европейских столиц в восстановлении Донбасса

Порошенко отметил, что его опыт говорит том, что "Кремль ничего не боится так, как нашего единства и решимости".

"Полная интеграция Украины в европейскую и трансатлантическую системы является крупнейшей угрозой для российской агрессии. Поэтому мое стремление состоит в том, чтобы преобразовать европейские устремления Украины в более тесные формы союза с ЕС, начиная с цифрового рынка, таможенного сотрудничества и энергетической солидарности, и включительно с обязательством европейских столиц принять участие в восстановлении городов Донбасса. Любые меньшие усилия не компенсируют Украине ее жертв и не будут признанием ее готовности продвигать демократию и европейские ценности", - заявил Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко анонсировал совместную с ЕС стратегию противодействия РФ

Напомним, незаконные вооруженные формирования обстреляли жилые кварталы Золотого-4.