Порошенко заявив про необхідність участі європейських столиць у відновленні Донбасу

Порошенко зазначив, що його досвід говорить те, що "Кремль нічого не боїться так, як нашої єдності і рішучості".

"Повна інтеграція України в європейську і трансатлантичну системи є найбільшою загрозою для російської агресії. Тому моє прагнення полягає в тому, щоб перетворити європейські устремління України в більш тісні форми союзу з ЄС, починаючи з цифрового ринку, митного співробітництва та енергетичної солідарності, і включно із зобов'язанням європейських столиць взяти участь у відновленні міст Донбасу. Будь-які менші зусилля не компенсують Україні її жертв і не будуть визнанням її готовності просувати демократичні та європейські цінності", - заявив Порошенко.

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Нагадаємо, незаконні збройні формування обстріляли житлові квартали Золотого-4.