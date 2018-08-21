Порошенко пригласил киевлян на парад ко Дню Независимости

"Я хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить всех киевлян на парад в честь годовщины нашей Независимости на Крещатик 24 августа. Остальных, кто смотрит нас по телевизору, обязательно посмотрите нас по телевизору. Мы все понимаем, что мир тем быстрее придет на нашу землю, чем более крепкими, патриотическими, профессиональными будут наши Вооруженные силы", - заявил Президент.

Как сообщал УНН, 20 августа на Крещатике состоялась вторая репетиция военного парада ко Дню Независимости.

Напомним, участие в военном параде ко Дню Независимости примут 18 подразделений из других стран.