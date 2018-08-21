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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко пригласил киевлян на парад ко Дню Независимости

Киев • УНН

 • 10758 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пригласил киевлян на парад ко Дню Независимости, который состоится на Крещатике 24 августа. Об этом он заявил во время образовательного форума, передает корреспондент УНН.

Порошенко пригласил киевлян на парад ко Дню Независимости

"Я хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить всех киевлян на парад в честь годовщины нашей Независимости на Крещатик 24 августа. Остальных, кто смотрит нас по телевизору, обязательно посмотрите нас по телевизору. Мы все понимаем, что мир тем быстрее придет на нашу землю, чем более крепкими, патриотическими, профессиональными будут наши Вооруженные силы", - заявил Президент.

Как сообщал УНН, 20 августа на Крещатике состоялась вторая репетиция военного парада ко Дню Независимости.

Напомним, участие в военном параде ко Дню Независимости примут 18 подразделений из других стран.

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