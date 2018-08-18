Полторак розповів про підготовку до параду: нова зброя та 18 делегацій з інших країн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Участь у військовому параді до Дня Незалежності братимуть 18 підрозділів з інших країн. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак журналістам у суботу, передає кореспондент УНН.
"До тренування були залучені 4,5 тис. військовослужбовців, 250 одиниць техніки. Ми чекаємо прибуття 18 підрозділів з інших країн, які будуть брати участь у параді", - повідомив він.
З його слів, першим тренуванням він задоволений.
"Все пройшло організовано. Звичайно, що є над чим працювати, можливо, треба налагодити звук, музику, марш, щоб люди відчули дорогу, і після цього я думаю ми будем готові на 100 відсотків. Ми плануємо провести тренування 20 і 22 серпня вже в парадній формі. Всіх запрошую на святкування Дня Незалежності, там де армія буде з народом, а народ з армією", - додав Полторак.
Також він зауважив, що "техніки дуже багато нової". "Є цілі підрозділи, які оснащенні новою технікою. Є нові зразки озброєння, які частково прийняті на озброєння. Є зразки, які проходять державні випробовування. А також є перспективні системи озброєння, які зараз розробляються, і ми плануємо приступити в цьому році до державних випробувань", - сказав міністр оборони.
"Багато там країн буде, практично ті самі, які були минулого року. Але будуть і інші представники. США, Канади, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Грузії, Молдови. Буде 18 делегацій і 300 військовослужбовців інших країн", - заявив Полторак.
Нагадаємо, на репетиції параду на Хрещатику відтренували вітання "Слава Україні".