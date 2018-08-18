На репетиції параду на Хрещатику відтренували вітання "Слава Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Під час репетиції військового параду до Дня Незалежності на вулиці Хрещатик у центрі Києва відтренували вітання "Слава Україні - Героям Слава", передає кореспондент УНН.
Раніше про те, що слова "Слава Україні - Героям Слава" вперше пролунають 24 серпня на параді до Дня Незалежності і стануть офіційним військовим вітанням Збройних сил України, повідомляв Президент Петро Порошенко.
Окрім того, наразі вулицею Хрещатик вже розпочала проїзд військова техніка. Перед цим центральною вулицею Києва пройшли представники різних родів військ.
Нагадаємо, репетиція військового параду до Дня Незалежності розпочалася у центрі Києва близько 19:00.