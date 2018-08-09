“Слава Україні” стане офіційним військовим вітанням ЗСУ — Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Слова “Слава Україні — Героям Слава” вперше пролунають 24 серпня на параді до Дня Незалежності і стануть офіційним військовим вітання Збройних сил. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час відвідування заводу “Артем", передає кореспондент УНН.
“Після ретельного обговорення з військовослужбовцями, військовими частинами, ветеранами АТО, з трудовими колективами — ми порадились з міністром оборони, з урядом і я прийняв рішення, що починаючи з 24 серпня ці слова (Слава Україні — Героям Слава — ред.) вперше пролунають як частина офіційної церемонії військового параду на честь Дня Незалежності України. І до початку роботи нової сесії ВРУ, оскільки це зміни до статутів ЗСУ, ці слова і ці вітання стануть офіційним військовим вітанням ЗСУ”, — повідомив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, до Дня Незалежності України цього року відбудеться один з найбільших військових парадів, у ньому візьмуть участь 4,5 тис. військових та 250 одиниць техніки.