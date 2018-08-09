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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Слава Украине" станет официальным военным приветствием ВСУ - Порошенко

Киев • УНН

 • 15616 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Слова “Слава Украине — Героям Слава” впервые прозвучат 24 августа на параде ко Дню Независимости и станут официальным военным приветствия Вооруженных сил. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время посещения завода “Артем”, передает корреспондент УНН.

"Слава Украине" станет официальным военным приветствием ВСУ - Порошенко

"После тщательного обсуждения с военнослужащими, военными частями, ветеранами АТО, с трудовыми коллективами - мы посоветовались с министром обороны, с правительством и я принял решение, что начиная с 24 августа эти слова (Слава Украине - Героям Слава - ред.) Впервые прозвучат как часть официальной церемонии военного парада в честь Дня Независимости Украины. И до начала работы новой сессии ВРУ, поскольку это изменения в уставы ВСУ, эти слова и эти приветствия станут официальным военным приветствием ВСУ", - сообщил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, ко Дню Независимости Украины в этом году состоится один из крупнейших военных парадов, в нем примут участие 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники.

Украинские Национальные Новости

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