"Слава Украине" станет официальным военным приветствием ВСУ - Порошенко

"После тщательного обсуждения с военнослужащими, военными частями, ветеранами АТО, с трудовыми коллективами - мы посоветовались с министром обороны, с правительством и я принял решение, что начиная с 24 августа эти слова (Слава Украине - Героям Слава - ред.) Впервые прозвучат как часть официальной церемонии военного парада в честь Дня Независимости Украины. И до начала работы новой сессии ВРУ, поскольку это изменения в уставы ВСУ, эти слова и эти приветствия станут официальным военным приветствием ВСУ", - сообщил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, ко Дню Независимости Украины в этом году состоится один из крупнейших военных парадов, в нем примут участие 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники.