У Києві розпочалася репетиція параду до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У центрі Києва розпочалася репетиція військового параду до Дня Незалежності, передає кореспондент УНН.
Репетиція проходить на вулиці Хрещатик.
У центральній частині Києві перекрили рух через тренування військового параду із проходженням механізованої колони військової техніки до Дня Незалежності.
Із 17:30 до закінчення тренувань рух транспорту заборонили на вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) – Бессарабській площі – вул. Хрещатик – Майдані Незалежності – вул. Хрещатик до Європейської площі.
Ввечері 18 серпня у Києві під час репетиції параду військ на честь 27-ої річниці незалежності України пролунають артилерійські салюти десятьма залпами гармат з вогневої позиції, розташованої на Трухановому острові.