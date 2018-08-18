На репетиции парада на Крещатике потренировали приветствие "Слава Украине"

Ранее о том, что слова "Слава Украине - Героям Слава" впервые прозвучат 24 августа на параде ко Дню Независимости и станут официальным военным приветствием Вооруженных сил Украины, сообщал Президент Петр Порошенко.

Кроме того, сейчас по улице Крещатик уже начала проезд военная техника. Перед этим центральной улице Киева прошли представители различных родов войск.

Напомним, репетиция военного парада ко Дню Независимости началась в центре Киева около 19:00.