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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Військова авіація пролетіла над Хрещатиком під час репетиції параду

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. На столичному Хрещатику проводять чергову репетицію параду на честь Дня Незалежності України, передає кореспондент УНН.

Військова авіація пролетіла над Хрещатиком під час репетиції параду

Спочатку на вулиці Хрещатик пройшли маршем представники різних силових структур України, зокрема Нацгвардії та ЗСУ. Згодом після них головною вулицею столиці поїхала військова техніка.

Крім того, над небом над Києвом пролетіли військові літаки.

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Раніше міністр оборони Стапен Полторак заявляв, що рішення щодо того, чи братиме участь авіації ПС ЗСУ у військовому параді до Дня Незалежності, найближчим часом ухвалить Президент України Петро Порошенко.

Як повідомляв УНН, правоохоронці перекрили столичну вулицю Хрещатик через проведення репетиції параду на честь Дня Незалежності України.

Нагадаємо, з’явилась програма святкових заходів до Дня незалежності України. Цьогорічне святкування обіцяє бути масштабним.

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