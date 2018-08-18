Рішення щодо участі авіації у параді найближчим часом ухвалить Президент - Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Рішення щодо того, чи братиме участь авіації ПС ЗСУ у військовому параді до Дня Незалежності, найближчим часом ухвалить Президент України Петро Порошенко. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак журналістам у суботу, передає кореспондент УНН.
"Щодо авіаційної складової. Повітряні сили Збройних сил до участі у параді готові. Тренування проводимо. Але рішення про залучення або не залучення повітряних сил у параді у найближчий час прийматиме Президент України", - зазначив міністр оборони.
Нагадаємо, Полторак заявив, що участь у військовому параді до Дня Незалежності братимуть 18 підрозділів з інших країн.
Як повідомляв УНН, на репетиції параду на Хрещатику відтренували вітання "Слава Україні".