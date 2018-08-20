Правоохоронці перекрили центр столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Правоохоронці перекрили столичну вулицю Хрещатик через проведення репетиції параду на честь Дня Незалежності України, повідомляє кореспондент УНН.
Так, правоохоронці вже не пропускають автомобілі по вулиці Хрещатик, починаючи від Європейської площі і в бік Бессарабського ринку, та огороджують проїзджу частину від пішохідної спеціальною стрічкою.
Крім того, по всій вулиці, з обох сторін, вже виставлені правоохоронці та бійці Нацгвардії.
Як повідомляв УНН, у понеділок, 20 серпня, у столиці пройде друга репетиція параду, через що рух низкою вулиць тимчасово обмежать.
Нагадаємо, з’явилась програма святкових заходів до Дня незалежності України. Цьогорічне святкування обіцяє бути масштабним.